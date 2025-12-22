O arquiteto e urbanista Carlos Sayão morreu neste domingo (21), em Campinas. Responsável pelo Plano Diretor de Americana em 1970, Carlos Teixeira Sayão teve papel decisivo no desenvolvimento urbano da cidade.

Formado pela USP, assinou projetos marcantes como o Paço Municipal, o Terminal Rodoviário e o Colégio Polivalente. Reconhecido como cidadão americanense, construiu um legado ligado ao planejamento e à identidade urbana.

O vereador de Americana Lucas Leoncine usou as redes sociais para prestar homenagem ao arquiteto.

Velório e legado de Carlos Sayão

Deixa esposa, três filhos e três netos. A despedida ocorre nesta terça-feira (23).

