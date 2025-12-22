Posso viajar com minha cannabis medicinal?

Conforme o final de ano se aproxima, é chegada a hora de arrumar as malas e cuidar dos preparativos para viajar. É comum que, entre pacientes de cannabis medicinal, incluindo os que fazem uso de canabidiol (CBD), surja a dúvida: posso levar meu medicamento?

A especialista Dra. Mariana Maciel, médica à frente da Thronus Medical, explica que é possível curtir as férias no Brasil sem problemas com a lei e sem descuidar da saúde – basta seguir alguns passos fundamentais. “Muitos destes tratamentos com produtos derivados de cannabis não podem ser interrompidos. A continuidade é importante, e não faz diferença se estamos de férias ou não”, explica.

Para voos nacionais, se o medicamento for importado, é preciso que o paciente tenha consigo a autorização de importação emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). É recomendado que leve apenas a quantidade suficiente para os dias que estiver de férias e, para que o voo seja tranquilo e sem incidentes, é preciso ter em mãos os laudos médicos que comprovem o uso medicinal e a prescrição médica. “É ideal que o medicamento esteja nas embalagens originais e de preferência com a bula”, ressalta a especialista.

Atenção aos detalhes: alguns medicamentos podem necessitar de armazenamentos específicos. “Não é recomendável levar flores, ainda que legalizadas. Prefira os frasquinhos de produtos em sua forma líquida para uso oral, com a dosagem detalhada do que é CBD e THC, por exemplo”, diz.

Cada país tem suas próprias regras

Para viagens internacionais, o transporte é mais complexo – a dica principal da especialista é nunca levar seus medicamentos sem ter a certeza da legislação de cada país e se comunicar com a embaixada com devida formalidade, de preferência por email. A precaução é essencial para evitar punição pelo transporte de medicamentos à base de cannabis. “Tenha calma e paciência para consultar a legislação de cada um dos destinos. Entre em contato com a embaixada destes países e busque informações com especialistas”.

Três erros e três acertos ao viajar com Cannabis

Três erros:

1. não consultar a legislação e embaixada de cada país, em caso de voos internacionais

2. não levar receita médica

3. não levar a autorização da Anvisa em caso de importados

Três acertos:

1. planejar tudo com antecedência para passar as férias sem problemas

2. consultar as embaixadas dos países de destino no Brasil, se for viajar para outros países

3. levar o medicamento em sua embalagem original com prescrição e relatório médico.

