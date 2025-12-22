foto- com ex-prefeito Omar Najar

Ex-ministro de Lula quando ainda era do PCdoB, Aldo Rebelo anunciou este domingo que aceitou o convite da Democracia Cristã para a candidatura presidencial.

“Aceitei em frente à capela da minha cidade natal, no sertão de Alagoas”, escreveu ele nas redes sociais.

Com bastante ligação no passado com políticos da região, Rebelo tinha proximidade com o ex-prefeito Omar Najar (MDB), com o falecido vereador Davi Ramos (PCdoB) e com a líder dos quiosques da Praia dos Namorados Dalva.

Vídeo- Aldo Rebelo candidato a presidente

NOVO PADRE KELMON– Aldo Rebelo pode fazer em 2026 o papel de ‘escada’ para o candidato bolsonarista Flávio Bolsonaro. Nos últimos anos, ele se aproximou do bolsonarismo e foi para o DC, partido de direita que tenderá a ser linha auxiliar de Flávio nos debates do ano que vem- como fez Padre Kelmon pelo PTB em 2022.

