Morre cantor e compositor Jards Macalé, 82

O cantor e compositor Jards Macalé faleceu nesta segunda-feira, aos 82 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela família em comunicado nas redes sociais, no perfil do próprio artista- que também era guitarrista. Mesmo internado e após uma delicada cirurgia, Macalé acordou cantando “Meu Nome é Gal”, de Gal Costa, com o bom humor e a energia que marcaram toda a sua trajetória.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

“Cante, cante, cante. É assim que sempre lembraremos do nosso mestre, professor e farol de liberdade”, escreveu a família.

E ainda agradeceu o carinho do público e informou que detalhes sobre velório e sepultamento serão divulgados em breve.

Ícone da contracultura brasileira, parceiro de Torquato Neto, Waly Salomão, Caetano Veloso e Gilberto Gil, Macalé deixa um legado de rebeldia, inovação e liberdade artística.

Jards Macalé

“Nessa soma de todas as coisas, o que sobra é a arte. Eu não quero mais ser moderno, quero ser eterno.” —

O Brasil perde um de seus maiores gênios. Descanse em paz, mestre.

Leia + sobre Famosos, artes e música