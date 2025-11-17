Radares- O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, colocará em operação, a partir da 0h desta terça-feira (18), 16 novos radares em trechos estratégicos de rodovias estaduais sob sua gestão.

Com a ativação, o total de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas chega a 482.

A lista completa com a localização dos pontos de fiscalização está disponível no site do DER-SP.

A medida visa reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e salvar vidas, com radares devidamente sinalizados e limites de velocidade definidos para cada trecho.

Motoristas que trafegarem acima da velocidade permitida serão autuados, numa ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas.

“A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e com a meta de zerar os acidentes”, afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.

Os equipamentos fazem parte do contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos ao longo dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas.

A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via, pontos críticos e áreas de travessia de fauna. Os demais equipamentos previstos seguem em fase de implantação, com testes e homologação antes de entrarem em operação.

O início da fiscalização será divulgado oficialmente pelos canais do Governo, pela imprensa e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Confira a localização dos 16 novos equipamentos:

Rodovia Km Sentido Município Velocidade

Radar em operação

SP 055 165,900 Leste/Oeste São Sebastião 40 / 40 (km/h)

SP 052 228,456 Norte/Sul Cruzeiro 50 / 50 (km/h)

SP 171 032,000 Norte/Sul Cunha 60 / 60 (km/h)

SPA 092/060 003,099 Norte/Sul Pindamonhangaba 50 / 50 (km/h)

SPA 099/060 001,500 Norte/Sul Pindamonhangaba 60 / 60 (km/h)

SP 278 375,983 Norte/Sul Ourinhos 60 / 60 (km/h)

SP 310 455,800 Norte/Sul Mirassol 80 / 80 (km/h)

SP 008 035,550 Norte/Sul Mairiporã 40 / 40 (km/h)

SP 066 090,000 Leste/Oeste Jacareí 60 / 60 (km/h)

SP 088 084,677 Norte/Sul Salesópolis 60 / 60 (km/h)

SP 274 052,179 Leste/Oeste São Roque 40 / 40 (km/h)

SP 274 054,800 Leste/Oeste São Roque 40 / 40 (km/h)

SP 312 034,860 Leste/Oeste Santana de Parnaíba 40 / 40 (km/h)

SP 207 016,181 Oeste São José do Rio Pardo 60 / 60 (km/h)

SP 304 143,510 Leste/Oeste Santa Bárbara d’Oeste 110 / 90 (km/h)

SP 322 399,130 Norte/Sul Bebedouro 60 / 60 (km/h)

