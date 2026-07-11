Morreu este sábado o cantor Peppino di Capri, ícone da música italiana, aos 86 anos.
O cantor deixa hits como ‘Champagne’ e ‘Roberta’, que marcaram a música mundial como um todo. Artista esteve no Brasil em 2019, era encantado com a arquitetura das cidades e considerava o Brasil “uma segunda casa”.
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Parte um dos últimos grandes protagonistas da canção do século XX. O cantor faleceu após uma longa doença, em Villa Castiglione, em Capri.
Peppino di Capri e a memória coletiva
Com o seu talento, a sua elegância e uma sensibilidade artística única, presenteou-nos com canções destinadas a permanecerem como património da nossa memória coletiva.
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