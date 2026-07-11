As empresas de Americana exportaram US$ 371,6 milhões entre janeiro e junho deste ano, um crescimento de 45,4% em relação ao mesmo período de 2025. No mesmo intervalo, o município importou US$ 242,8 milhões, registrando superávit comercial de US$ 128,7 milhões, resultado 56 vezes superior ao apurado no primeiro semestre do ano passado.

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Os dados foram compilados pelo Observatório Econômico de Americana, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com base nas estatísticas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A Alemanha permaneceu como principal destino das exportações de Americana, com US$ 240,3 milhões, seguida por Bélgica (US$ 51,1 milhões), México (US$ 17 milhões), Argentina (US$ 12,2 milhões), Estados Unidos (US$ 11,2 milhões), Chile (US$ 6,4 milhões), Colômbia (US$ 6,3 milhões), Peru (US$ 6,1 milhões), Uruguai (US$ 2,9 milhões) e Equador (US$ 2,8 milhões).

De Barros e as exportações

“Neste semestre, 48 países de cinco continentes compraram de Americana, sendo a Europa o maior mercado. A Bélgica multiplicou as compras por 3,2, e a França cresceu 90%. Na América do Sul, o Peru avançou 39%”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Entre os produtos exportados, o destaque foi o complexo de metais preciosos, que movimentou US$ 270,2 milhões, o equivalente a 72,7% da pauta exportadora. Também se destacaram a comercialização de resíduos de metais preciosos e sucata eletrônica, que somaram US$ 51,1 milhões, e as exportações de pneumáticos novos, com US$ 50,5 milhões.

Importações

As importações totalizaram US$ 242,8 milhões no primeiro semestre. Estados Unidos e China responderam por cerca de 45% das compras realizadas por empresas de Americana.

Os principais países de origem das importações foram Estados Unidos (US$ 61,4 milhões), China (US$ 49 milhões), Alemanha (US$ 22,2 milhões), Israel (US$ 20 milhões), Indonésia (US$ 12,8 milhões), Espanha (US$ 12,6 milhões), Coreia do Sul (US$ 6,8 milhões), Tailândia (US$ 6,7 milhões), Índia (US$ 5,1 milhões) e Japão (US$ 4,4 milhões).

Entre os principais produtos importados estão borrachas (US$ 61,3 milhões), produtos químicos (US$ 52,5 milhões) e fios e materiais têxteis (US$ 26,6 milhões), utilizados principalmente como matérias-primas e insumos industriais.

No período, a corrente de comércio (soma das exportações e importações) alcançou US$ 614,4 milhões, crescimento de 20,8% em relação ao primeiro semestre de 2025.

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