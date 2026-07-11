Vivara, Express Grill e Sol e Neve reforçam o empreendimento como referência em centro de compras

Às vésperas de completar 7 anos, o Shopping ParkCity Sumaré celebra sua jornada de crescimento com o anúncio da chegada de novas operações, além da expansão de importantes lojas. As novidades reforçam o compromisso do empreendimento em oferecer mais opções de compras, serviços, lazer e conveniência.

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A Vivara, maior rede de joalheria do Brasil, e a Sol e Neve, uma das maiores redes de sorveterias e açaiterias do Brasil, iniciaram suas operações no Shopping ParkCity Sumaré no final de junho. Ainda no primeiro semestre, o empreendimento ganhou uma unidade da rede de restaurantes Express Grill.

“As novas marcas chegam para atender às tendências do mercado e às demandas da região, fortalecendo o Shopping ParkCity Sumaré como referência em centro de compras e de lazer da cidade”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento.

Celebra no Shopping

Além das novas operações, o empreendimento também celebra a expansão de importantes lojas que compõem o seu mix, como a Lumiale Presentes, e a Sun Perfumes, que acabam de ampliar seus espaços para atender os clientes com mais conforto e comodidade. De olho na alta demanda por produtos orientais, a Lumiale expande seu o mix, passando a oferecer mais opções no segmento de empório, como snacks, bebidas e instantâneos. Já a Sun Perfumes aumentou a linha de cosméticos e maquiagem importada. A loja Use Primicia também passou por mudanças e está com o layout repaginado.

E as expansões não param por aí. A Zanini Kids passa a funcionar em um novo espaço, em frente ao cinema, proporcionando uma experiência ainda melhor para os clientes.

“Estamos muito felizes com a chegada de novas operações e a ampliação das lojas. Os investimentos ampliam as opções para o público e reforçam nosso compromisso de proporcionar uma experiência de compra ainda mais completa e atrativa para os clientes”, destaca Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

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