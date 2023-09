Faleceu na manhã desse sábado (09/09) aos 87 anos, Dona Francisca Bicalho, conhecida por seus dotes culinários, sua generosidade e sua religiosidade.

Fundadora do Bica Restaurante Buffet, Degustare Rotisseria e TremBão Uai, deixa 7 filhos e 10 netos no dia de hoje. A tradicional família americanense contribui com diversas atividades na cidade nas áreas de esporte, política e religião.

Dois de seus filhos, ‘Coxinha’ e Wolmer são conhecidos do meio esportivo e político de Americana. Coxinha foi secretário municipal e diretor da Gama e Wolmer foi técnico de times de basquete da cidade.

O NM externa os pêsames aos parentes e familiares.

As últimas homenagens serão a partir das 11h no Velório Municipal de Americana e o sepultamento às 15h no Cemitério da Saudade.

