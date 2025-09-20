O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi informou, por meio de nota oficial, o falecimento do médico Dr. Paulo Vieira de Jesus, cirurgião que dedicou décadas de sua carreira ao atendimento da população de Americana.

Reconhecido pela competência, dedicação e humanidade no exercício da medicina, Dr. Paulo deixa um legado de compromisso com a saúde pública e inúmeros pacientes que foram beneficiados por seu trabalho.

Paulo Vieira

Em nota, a direção do Hospital Municipal, colaboradores e colegas de profissão expressaram pesar e solidariedade aos familiares e amigos, agradecendo pela trajetória e contribuição do médico à instituição e à cidade.

Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

