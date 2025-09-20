O vereador Professor Edinho (Republicanos) apresentou na Câmara de Sumaré um projeto de lei que poderá transformar a realidade de centenas de famílias que convivem diariamente com a missão de cuidar de um parente acamado. O projeto autoriza a Prefeitura Municipal a criar o Programa Municipal de Atenção Domiciliar a Pessoas Acamadas – “Cuidar+”, iniciativa que visa oferecer apoio especializado e gratuito a quem mais precisa.

De acordo com a propositura, o programa será destinado exclusivamente a famílias com renda de até três salários mínimos, que residam em Sumaré e tenham em seu núcleo um ente querido em situação de acamamento decorrente de doença física ou mental grave, com incapacidade total e permanente para atividades diárias.

O “Cuidar+” prevê a atuação de profissionais habilitados (técnicos, auxiliares de enfermagem e cuidadores de idosos) ou outros cursos correlatos reconhecidos, que atenderão os pacientes em domicílio por quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira, auxiliando em tarefas complexas como higiene, troca de curativos, mobilização no leito e demais cuidados que exigem preparo técnico.

Projeto

O projeto abre a possibilidade de execução do programa por diferentes meios: convênios com entidades públicas ou privadas, contratação de profissionais autônomos, empresas especializadas e concursos públicos e processos seletivos.

Segundo Professor Edinho, a proposta dá uma resposta concreta às famílias que enfrentam dificuldades financeiras e não conseguem custear serviços particulares de enfermagem. “Muitos moradores de Sumaré precisam conciliar o trabalho com os cuidados de um parente acamado, acumulando uma sobrecarga física e emocional. O ‘Cuidar+’ trará mais dignidade aos pacientes e alívio aos familiares, garantindo cuidados adequados e qualidade de vida para quem tanto precisa”, destacou Prof. Edinho.

O cadastramento e a seleção das famílias beneficiadas ficarão sob responsabilidade conjunta da Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social e da Secretaria Municipal de Saúde, que deverão observar os critérios previstos em lei e em regulamento.

“O ‘Cuidar+’ representará um marco de solidariedade e justiça social em Sumaré, fortalecendo a rede de apoio à saúde pública e colocando o município na vanguarda de políticas voltadas ao cuidado humanizado em domicílio, tema que sempre defendi”, afirmou Professor Edinho.