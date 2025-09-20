O Palmeiras venceu Fortaleza por 4 a 1 na noite deste sábado e voltou a se aproximar do líder Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro. O Verdão abriu o placar no primeiro tempo em cobrança de pênalti convertida por Rafael Veiga, mas o lion empatou logo na sequência.

O Palmeiras voltou para o segundo tempo disposto a tomar a frente o placar e passou os primeiros minutos pressionando muito fortemente o adversário.

Aos 12’ o paraguaio Sousa aproveitou o lançamento e fuzilou para o Gol marcando o segundo do verdão.

Andreas Pereira ampliou aos 36’ batendo com precisão de fora da área.

O mesmo Andreas Pereira ainda marcou o quarto. Aos 43 ele chutou de novo de fora da área e fez o seu segundo gol no jogo e selou o placar.

Palmeiras na Libertadores e no BR

O Alviverde agora encara o River Plate da Argentina jogando pelo empate pela Libertadores. O time do técnico Abel Ferreira foi a 49 pontos e mantém pressão sobre o arquirrival Flamengo na luta pela ponta da tabela.

