Morre idosa atropelada em Santa Bárbara; amiga se recuperou

Morreu neste sábado (22), no Hospital Unimed de Americana, Ivanilde Tonin, de 86 anos, uma das vítimas do atropelamento ocorrido no dia 8 de julho, na esquina das ruas Floriano Peixoto e Sebastião Franchi, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste. Na ocasião, a motorista que atropelou as idosas fugiu sem prestar socorro.

Conforme relatos dos familiares, a morte ocorreu devido a complicações de embolia pulmonar e infecção no pulmão.

Ivanilde Tonin e sua vizinha, Doraci Pereira, de 90 anos, estavam a caminho da missa quando foram atropeladas por um Pálio azul, conduzido por uma mulher. A motorista fugiu do local.

As duas vítimas foram socorridas e ficaram internadas. Doraci Pereira teve alta hospitalar no dia 14 e está se recuperando em casa. Já Ivanilde Tonin sofreu fraturas graves, passou por procedimentos cirúrgicos e precisou permanecer internada.

O velório acontece neste domingo (23), das 7h às 10h, no Velório Municipal Berto Lira o sepultamento será realizado no Cemitério Campo da Ressurreição.

A motorista do Pálio, de 44 anos, foi localizada pela Polícia Civil e prestou depoimento alegando que fugiu do local por estar apavorada. Ela foi indiciada por fugir do local do acidente e por causar lesão corporal na direção do veículo, sem intenção de ferir, e responde em liberdade.

