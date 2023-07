“Santa Causa no Rock Fest” é lançado em Santa Bárbara

Para ajudar a arrecadar fundos para a reestruturação da farmácia do Hospital Santa Bárbara – Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara d’Oeste, o Santa Bárbara Rock Fest abraçou uma nova campanha da entidade filantrópica. Como na edição do ano passado, a ação, intitulada “Santa Causa no Rock Fest”, sorteará uma nova guitarra, desta vez com os autógrafos dos integrantes da banda Sepultura. O grupo deixou suas assinaturas no instrumento na edição 2022 do festival de rock.

Para participar, o público poderá adquirir um bilhete de participação no sorteio no valor de R$10, em dinheiro ou por meio de transferência via chave Pix CNPJ 56.725.385/0001-09, durante os três dias do Maior festival de rock independente e em eventos da cidade e região durante o período que antecede o evento por representantes e voluntários do Hospital.

O sorteio será realizado no último dia do Santa Bárbara Rock Fest, em 27 de agosto de 2023, domingo, às 21 horas, ao vivo no estúdio da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz no recinto do festival, com representantes do Hospital Santa Bárbara, da Prefeitura e da sociedade civil. O número da pessoa sorteada será divulgado no telão do Palco Terra antes do show da banda Os Paralamas do Sucesso.

LEIA TAMBÉM: Veja a line-up oficial do Santa Bárbara Rock Fest 2023

“O Santa Bárbara Rock Fest é um evento de grande visibilidade que tem a oportunidade de sensibilizar um grande público com uma causa tão nobre e necessária, como a apresentada pela Santa Casa de Misericórdia. Acredito que o Festival contribuirá de uma maneira muito significativa com a manutenção das instalações do Hospital da nossa cidade”, enfatizou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

O presidente do Hospital, Aparecido Donizete Leite, ressaltou que os recursos angariados serão utilizados na reestruturação e adequações da farmácia da entidade para melhorar a segurança da nossa cadeia medicamentosa. “Vamos criar uma sala de fracionamento de doses orais. A farmácia é um setor de extrema importância aos hospitais para o sucesso do tratamento dos pacientes”, disse. “Convocamos a comunidade barbarense para que venha prestigiar esse evento e contribuir com o nosso projeto”, convidou Leite.

Vale ressaltar que o participante receberá uma via de identificação por bilhete adquirido que deve ser apresentado, se sorteado. Segundo o regulamento da instituição, o ganhador será anunciado imediatamente após o sorteio e terá o prazo de 15 dias corridos para retirar o prêmio. Caso o mesmo não retire no prazo determinado será comunicado um novo sorteio.

A guitarra autografa pela banda Nenhum de Nós foi sorteada no ano passado. O regulamento completo estará disponível para consulta no local de venda dos bilhetes e no site oficial do evento rockfest.culturasbo.com

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP