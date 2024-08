O influenciador paraibano Odilon Wagner, famoso por apresentar o ‘Maior São João do Mundo’, foi encontrado morto nesta quinta-feira (29) em Campina Grande, Paraíba.

Odilon, de 24 anos, foi encontrado desmaiado na sua residência por amigos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado, mas os esforços para reanimá-lo foram em vão. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Natural de Serra Redonda, Paraíba, Odilon era muito querido na sua cidade natal. O prefeito Chicão Bernardo expressou seu pesar pela perda do influenciador.

Odilon Wagner o luto

“No #Luto. Com o coração partido, recebemos a triste notícia do falecimento do amigo Odilon Wagner. Serra Redonda enfrenta um dia doloroso, que contrasta com a alegria e o bom humor que esse jovem conterrâneo transmitiu ao representar nosso município pelo mundo. Que ele descanse em paz, e que Deus o receba e cuide de sua alma. Envio meu conforto a familiares, amigos e seguidores”, escreveu o prefeito no Instagram.

Amigos de Odilon revelaram que ele estava em tratamento para problemas psicológicos. Recentemente, ele havia compartilhado uma publicação nas redes sociais, na qual pedia desculpas e falava sobre os desafios que estava enfrentando.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP