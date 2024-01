Morreu este domingo (31), Luiz Bertier, centenário morador de Americana.

Ele atingiu a marca de 103 anos. Descendente de italianos e residente na região do Jardim São Domingos desde a infância, Bertier ganhou notoriedade ao ser destaque na Revista L Saúde e Bem-Estar, publicada pelo Grupo Liberal em outubro de 2020, onde compartilhou suas experiências e segredos para uma vida longa.

Luiz retornou ao Hospital São Francisco na última quinta-feira (28), onde, segundo sua filha, o estado de saúde deteriorou rapidamente. No sábado (30), Elineia passou seu último momento ao lado do pai, percebendo que ele estava se despedindo silenciosamente. “Eu pedia muito a Deus para que ele não sofresse, tivesse uma morte serena, e foi assim. Estava dormindo e parou de respirar. Quietinho, como sempre foi em vida”, compartilhou emocionada.

Os dados do IBGE de 2022 indicam que Americana possuía 24 residentes com 100 anos ou mais. Desde o Censo de 2010, esse número dobrou, refletindo uma tendência de aumento na longevidade da população local. No Brasil, 37.814 pessoas atingiram a marca dos 100 anos em 2022.

Luiz Bertier, que na juventude interrompeu os estudos para ajudar a família, acumulou experiências trabalhando em indústrias têxteis e cultivando a terra na chácara da família. Conhecido por sua vaidade e por frequentar a Praça Comendador Muller aos domingos, Luiz deixa um legado de bondade e uma comunidade entristecida por sua partida.

