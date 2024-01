Procon-SP notifica Meta/Facebook sobre golpes com o uso indevido do nome da instituição

A fundação Procon-SP notificou a Facebook Serviços Online Ltda. a se manifestar sobre mais uma onda de posts fraudulentos na rede social, que associam a marca Procon-SP a ações comerciais, promocionais e até “legais” de diversas empresas, dentre elas a Mercado Livre, que também foi notificada.

No caso da rede social, o Procon-SP quer saber quais as providências que são adotadas nestes casos, em que posts fraudulentos são identificados e informados; se há alguma ferramenta ou política de monitoramento para identificar esse tipo de situação.

Para a Mercado Livre, as questões objetivam entender se a empresa tem ciência dos referidos posts e quais providências adota para alertar, atender e orientar consumidores que a procurem, em busca das falsas promoções.

“As ondas de mensagens falsas têm se tornado mais frequentes e o Procon-SP se preocupa com o uso indevido de sua imagem, porque além de ser uma instituição pública, oficial, é o órgão que justamente trabalha para proteger os consumidores e garantir que seus direitos sejam cumpridos”, explica Luiz Orsatti Filho, diretor Executivo do Procon-SP.

Com as manifestações das empresas, que devem ser encaminhadas até o próximo dia 24/01, o Procon-SP vai estudar formas de aprimorar seus sistemas de alerta, bem como trabalhar formas de, em conjunto com as empresas e outras instituições, fortalecer o combate às falsas notícias e tentativas de golpe contra os consumidores.

