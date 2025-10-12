Morreu este sábado Maraísa Bernardo aos 42 anos. Moradora de Americana, ela deixou dois filhos menores e o esposo.

Ela sofreu um infarto fulminante e não resistiu. Ela foi sepultada na tarde deste domingo no cemitério do Parque Gramado.

Abaixo a homenagem a Maraísa Bernardo

Hoje o céu ganhou uma alma linda, cheia de fé, amor e luz.

Você foi um exemplo de força, superação e coragem. Enfrentou batalhas que muitos não suportariam e venceu com fé em Deus e um sorriso que iluminava qualquer lugar.

A sua gargalhada ainda ecoa na minha lembrança — tão viva, tão cheia de vida, tão você.

Seu amor pelos filhos, pelo marido, pela mãe, pelos irmãos e por todos à sua volta foi imenso, puro e verdadeiro.

Jamais vou me esquecer da mulher guerreira que você foi.

Descanse em paz, minha amiga… você deixou um pedacinho de luz em cada um de nós.

