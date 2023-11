Morre na cadeia bolsonarista preso do 8 de janeiro

Bolsonarista preso por participação nos atos golpistas do 8 de janeiro sofre mal súbito e morre no presídio da Papuda.

Segundo informações do Complexo Penitenciário da Papuda, onde Cleriston estava preso em Brasília, o réu teve um “mal súbito” durante um banho de sol na manhã desta 2ª feira (20.nov.2023). As equipes de resgate foram acionadas e tentaram reanimá-lo, mas não tiveram êxito.

“Cleriston estava preso preventivamente desde o dia 8 de janeiro e morreu hoje na Papuda. Ele continuava na cadeia mesmo após a PGR ter concordado com um pedido de liberdade de sua defesa”, escreveu o deputado cassado Deltan Dallagnol.

Leia + sobre política regional

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu explicações sobre a morte de Cleriston Pereira da Cunha, 46 anos, preso nos atos extremistas do 8 de Janeiro.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP