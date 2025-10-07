O escritor, jornalista, radialista, compositor e educador José de Paiva Netto morreu nesta terça-feira (7), aos 84 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Legião da Boa Vontade (LBV), instituição da qual era presidente.

Reconhecido pela atuação social e educacional, Paiva Netto liderou a LBV por décadas, período em que o movimento se consolidou como um dos maiores trabalhos humanitários do planeta, com projetos de assistência social, educação e comunicação voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Criador da Pedagogia do Afeto e da Pedagogia do Cidadão Ecumênico, defendia uma formação que unisse razão e sentimento no processo de aprendizado.

Paiva Netto e o Templo da Boa Vontade

Entre suas realizações mais marcantes está o Templo da Boa Vontade, em Brasília, fundado em 1989, um dos principais pontos de peregrinação da capital federal e eleito uma das Sete Maravilhas de Brasília.

Autor de dezenas de obras traduzidas para mais de 25 idiomas, Paiva Netto ultrapassou a marca de 10 milhões de exemplares vendidos.

