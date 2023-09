Morreu esta quinta-feira o radialista e produtor Antonio Carlos de Carvalho

O produtor trabalhou durante 50 anos na indústria musical e esteve junto a grandes nomes da música brasileira, como Gal Costa e Erasmo Carlos.

Ele tinha 78 anos. Informações sobre o velório, previsto para esta sexta-feira, em breve. A notícia da morte foi divulgada pelos filhos do produtor cultural e jornalista.

Carvalho trabalhou na antiga rádio Tupi te teve alguns contatos coml, falecida no ano passado.

