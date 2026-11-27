É com profundo pesar que o Parque Ecológico Municipal de Americana “Engenheiro Cid Almeida Franco” comunica o falecimento de Uarini, exemplar macho de ariranha (Pteronura brasiliensis), ocorrido na manhã desta sexta-feira (27). Na quarta-feira (25), o animal apresentou quadro de letargia e foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Faculdade de Americana (FAM), onde foi submetido a exames e recebeu medicação para o tratamento de uma infecção mas, apesar de todos os esforços da equipe veterinária, não resistiu.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Todos os órgãos de controle competentes foram comunicados e o animal foi encaminhado para a realização de necropsia, que deverá auxiliar no esclarecimento da causa do óbito.

Desde sua chegada ao Parque Ecológico, Uarini recebia acompanhamento diário da equipe técnica e era submetido periodicamente a exames veterinários preventivos. Em setembro deste ano, passou por avaliação clínica, exames laboratoriais, radiografia e ultrassonografia, em parceria com o Hospital Veterinário da FAM.

Na mesma ocasião, foram coletadas amostras de sangue destinadas a estudos de sequenciamento genômico conduzidos pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (CENAP/ICMBio), contribuindo para o conhecimento científico e a conservação da espécie, ameaçada de extinção. Agora o corpo do animal também será encaminhado para tombamento e estudo da espécie, após consulta ao ICMBio.

Histórico Uarini

Uarini chegou ao Parque Ecológico de Americana em 23 de agosto de 2023, após ser resgatado pelo Instituto Mamirauá, no município de Uarini, no Amazonas, localidade que deu origem ao seu nome. Inicialmente acolhido pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), em Manaus, foi posteriormente encaminhado a Americana por recomendação do CENAP/ICMBio.

Por sua origem silvestre, Uarini representava uma importante contribuição para os estudos e programas de conservação da espécie.

A equipe do Parque Ecológico lamenta profundamente a perda de Uarini, que, ao longo de mais de três anos, recebeu os cuidados e a dedicação dos profissionais da instituição e conquistou o carinho dos visitantes.