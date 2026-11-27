Insatisfação de trabalhadores, discussão sobre a escala 5×2 e questionamentos sobre a atuação sindical podem aumentar a saída de associados. Trabalhadores querem saber o que pagam, quais são seus direitos e, principalmente, o que recebem em troca.

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Os sindicatos dos comerciários de Sumaré e Hortolândia começam a sentir os reflexos de um movimento que pode ganhar força nos próximos meses: os pedidos de desfiliação. Trabalhadores de supermercados, lojas e outros estabelecimentos comerciais estão procurando informações sobre como deixar de ser associados e interromper eventuais descontos relacionados à entidade.

O movimento chama a atenção porque acontece em um momento de discussões importantes para a categoria, especialmente sobre jornada de trabalho, condições profissionais e a possibilidade de adoção da escala 5×2, que permitiria dois dias de descanso por semana.

Entre os trabalhadores, cresce o questionamento sobre a efetiva participação dos sindicatos nessas discussões e sobre a representatividade das entidades diante das reivindicações da categoria.

A pergunta que começa a aparecer nos ambientes de trabalho é simples: afinal, o que o sindicato está fazendo pelos trabalhadores?

A lei garante liberdade de escolha

A legislação brasileira é clara. O artigo 8º, inciso V, da Constituição Federal estabelece que ninguém é obrigado a filiar-se ou permanecer filiado a entidade. Além disso, a Reforma Trabalhista, instituída pela Lei Federal nº 13.467/2017, alterou as regras da contribuição sindical.

Na prática, aquela contribuição sindical tradicional, equivalente a um dia de trabalho por ano, deixou de ser obrigatória.

Conforme os artigos 578 e 579 da CLT, seu desconto depende de autorização prévia e expressa do trabalhador. planalto.gov.br +2

Mas existe um detalhe importante: contribuição sindical, mensalidade associativa e contribuição assistencial são cobranças diferentes. O STF decidiu, no Tema 935, que a contribuição assistencial prevista em acordo ou convenção coletiva pode alcançar inclusive trabalhadores não sindicalizados, desde que seja garantido o direito de oposição. portal.stf.jus.br +1

Portanto, pedir a desfiliação não significa, automaticamente, cancelar toda e qualquer contribuição. É importante verificar a origem de cada desconto e as regras da convenção coletiva.

Escala 5×2 aumenta a cobrança por representatividade

Outro assunto que pesa nesse cenário é a discussão sobre a escala 5×2.

Trabalhadores querem mais qualidade de vida, tempo com a família e dois dias de descanso semanal. E esperam que seus representantes estejam presentes nessas discussões, defendendo os interesses da categoria.

É justamente nesse ponto que aparecem as críticas de trabalhadores que consideram insuficiente a atuação sindical.

A representação sindical não pode existir apenas para administrar mensalidades, contribuições e benefícios. Precisa dialogar com os trabalhadores, ouvir suas reivindicações e mostrar resultados concretos.

Afinal, sindicato forte não se constrói apenas com associados no cadastro, mas com confiança, participação e representatividade.

O que vem pela frente?

O cenário pode representar um desafio para os sindicatos da região. Se a insatisfação continuar crescendo, a tendência é que mais trabalhadores procurem os departamentos responsáveis para formalizar seus pedidos de desfiliação.

O movimento também serve de alerta para as diretorias sindicais: não basta representar uma categoria no papel. É preciso demonstrar trabalho, transparência, disposição para negociar e, principalmente, ouvir quem está diariamente atrás dos caixas, nos corredores dos supermercados e nas lojas.

Os sindicatos de Sumaré e Hortolândia terão o desafio de responder a uma pergunta que ganha espaço entre os comerciários: por que continuar associado se o trabalhador não se sente representado?

A liberdade de associação é um direito constitucional. Permanecer em um sindicato deve ser uma escolha consciente, e não uma obrigação disfarçada.

Afinal, representatividade não se impõe. Conquista-se.

REFERÊNCIAS LEGAIS

* Constituição Federal, artigo 8º, inciso V.

* CLT, artigos 578, 579 e 582.

* Lei Federal nº 13.467/2017.

* STF – Tema 935, contribuição assistencial e direito de oposição.

Uma observação editorial: a matéria registra o movimento de desfiliações relatado, mas não apresenta números oficiais de pedidos protocolados. Também seria importante ouvir a direção do sindicato sobre as críticas e a discussão da escala 5×2, garantindo espaço para manifestação.