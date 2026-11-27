Os vereadores Carlos Fontes (União), Juca Bortolucci (MDB) e Careca do Esporte (PRD) disputam a eleição para serem o próximo comandante da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste. Os movimentos começaram a se intensificar nos últimos dias e a cidade deve ter a disputa mais aberta.

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Fontes é o favorito para levar por ter o apoio do governo, mas existe o risco do grupo se ‘desfazer’ antes do tempo e o governo sofrer a mesma derrota que teve na passagem para 2023, quando o opositor Paulo Monaro foi eleito presidente.

Além de Fontes, outros dois na disputa

Outros dois dos 19 vereadores ainda alimentam o desejo de serem o substituto de Júlio Cesar Kifu (PL) no comando da Casa de Leis barbarense.

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