A decisão do Ministério da Educação (MEC) de estabelecer diretrizes nacionais para o uso responsável da inteligência artificial nas escolas e universidades brasileiras coloca em evidência a necessidade de preparar professores e estudantes para lidar com essas ferramentas. Homologadas em 10 de novembro, as orientações do Conselho Nacional de Educação (CNE) destacam a formação dos educadores, o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos e os cuidados com segurança e privacidade. O documento também estabelece que a tecnologia deve apoiar o ensino, sem substituir a responsabilidade dos professores pelos processos de aprendizagem.

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Para Fernando Casanova, consultor de tecnologia e cofundador da Mnova Solutions , ampliar o acesso ao conhecimento sobre inteligência artificial é parte importante desse desafio. Ele desenvolveu o curso IA sem Barreiras, oferecido comercialmente a empresas para atualização profissional de suas equipes, mas que também disponibiliza acesso gratuito a professores e alunos de escolas públicas, por meio de escolas e associações que atendem pessoas de baixa renda.

MEC e a IA

“A inteligência artificial está provocando uma transformação muito significativa na forma como estudamos e trabalhamos, e a falta de acesso a esse conhecimento pode aumentar desigualdades e prejudicar a preparação de muitas pessoas para o mercado de trabalho. Os professores têm um papel essencial nesse processo, porque, ao compreenderem e assimilarem essas mudanças, podem ajudar os alunos a se preparar para essa nova realidade”, afirma Casanova.

A formação começa pelos fundamentos da inteligência artificial e avança até a criação de agentes de IA e suas aplicações nas organizações. Não exige conhecimento técnico prévio e foi estruturada para que iniciantes possam aprender a utilizar as ferramentas, enquanto quem já tem alguma experiência encontre oportunidades de aprofundar seus conhecimentos. O foco é combinar aplicações práticas, uso responsável da tecnologia e preparação para o trabalho.

Experiência em Campinas inspirou acesso gratuito à rede pública

A iniciativa de inclusão educacional surgiu a partir de uma experiência realizada no primeiro semestre de 2026, em Campinas, no interior de São Paulo. Em parceria com a NaViela , instituição que apoia artistas periféricos e desenvolve ações culturais, a Mnova promoveu o projeto PeriferIA, uma formação prática em inteligência artificial voltada a moradores de territórios periféricos.

O objetivo foi aproximar esse público de conhecimentos que já começam a fazer diferença em diversas atividades profissionais, mostrando possibilidades de aplicação da tecnologia no trabalho e na geração de renda. A experiência contribuiu para que a Mnova decidisse estender o acesso social ao curso a professores e estudantes de escolas públicas. “Cada acesso adquirido por quem pode pagar ajuda a manter o conteúdo acessível e a ampliar sua distribuição gratuita para quem mais precisa”, diz.



Capa da apostila do curso Educação em IA

Conhecimento que acompanha a evolução das ferramentas

Um dos diferenciais do IA sem Barreiras é ensinar conceitos que podem ser utilizados em diferentes plataformas. Embora a maior parte das demonstrações seja realizada no ChatGPT, o conteúdo também apresenta possibilidades de uso em ambientes como Claude e Gemini.

“O curso foi construído para ensinar conceitos que não dependem de uma única ferramenta. Você pode utilizar ChatGPT, Claude, Gemini ou outra plataforma de inteligência artificial: os fundamentos apresentados ao longo das aulas continuam válidos e podem ser aplicados em diferentes ambientes”, afirma.

Os participantes aprendem a formular pedidos mais claros, fornecer informações relevantes para cada tarefa e avaliar a confiabilidade das respostas. Também são orientados a reconhecer situações em que é necessário conferir fontes, já que os sistemas de inteligência artificial podem produzir informações incorretas, mesmo quando apresentam respostas aparentemente convincentes.

As atividades incluem pesquisa na internet, análise de documentos, tratamento de planilhas, geração de arquivos e criação de assistentes personalizados. Segurança, privacidade e cuidado com dados fazem parte do conteúdo, assim como exercícios que incentivam cada participante a relacionar o aprendizado às demandas de sua profissão, dos estudos ou do cotidiano.

A preocupação com o uso responsável da tecnologia também está presente nas novas diretrizes do MEC. O documento prevê que estudantes da educação básica desenvolvam conhecimentos sobre o funcionamento da inteligência artificial, seus riscos e vieses, desinformação e verificação de fontes. Para os professores, destaca a importância da formação continuada e do uso das ferramentas como apoio às atividades pedagógicas, preservando a autonomia e a responsabilidade dos educadores.

“Sabemos que adaptar o ensino a uma transformação dessa dimensão é um desafio complexo. Por isso, além de ampliar o acesso social à formação, queremos dialogar com as escolas e contribuir para a construção de caminhos que aproximem o ensino das novas formas de aprender, trabalhar e buscar oportunidades profissionais”, afirma.

A formação gratuita está disponível para professores e alunos de escolas públicas, por meio de escolas e associações que atendem pessoas de baixa renda.

Sobre a Mnova

A Mnova Solutions atua com tecnologia, inteligência artificial e transformação organizacional. Por meio da Formação IA sem Barreiras, a empresa oferece capacitação para organizações e amplia o acesso ao conhecimento sobre inteligência artificial para professores e alunos de escolas públicas.

Sobre Fernando Casanova

Fernando Casanova é cofundador da Mnova Solutions e consultor em dados e inteligência artificial. Ao longo de sua carreira, atuou como engenheiro de software, arquiteto de soluções, diretor de tecnologia, diretor de produtos, educador e mentor, conectando as áreas de tecnologia, produto e negócios.