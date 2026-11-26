Karina Carrascoza*
O fim- o barulho do motorzinho é quase uma marca registrada dos consultórios odontológicos. Para muitos pacientes, o som da broca é suficiente para despertar ansiedade, desconforto e até adiar uma consulta.
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A associação entre o equipamento e a dor atravessa gerações e ajuda a explicar por que a visita ao dentista ainda representa uma experiência desagradável para tanta gente. Mas a evolução da odontologia tem demonstrado que nem todo tratamento de cárie precisa passar pelos instrumentos rotatórios que se tornaram tradicionais na prática clínica.
Uma das alternativas é o Tratamento Restaurador Atraumático (ART), técnica que permite tratar determinadas lesões de cárie com instrumentos manuais, sem a necessidade das convencionais canetas de alta e baixa rotação. Embora possa ser apresentada como uma novidade para o público, a abordagem existe há décadas e tem uma trajetória consolidada, especialmente no contexto da saúde pública.
O ART surgiu como uma alternativa para ampliar o acesso ao tratamento odontológico em regiões com infraestrutura limitada. Sua aplicação permitiu levar procedimentos restauradores a escolas, comunidades rurais e localidades onde não havia consultórios equipados com os recursos convencionais. A técnica demonstrou que, em determinadas situações, é possível tratar a doença preservando a estrutura dentária e dispensando equipamentos que, por muito tempo, foram considerados indispensáveis para qualquer restauração.
O que merece atenção agora é a valorização dessa abordagem também nos consultórios particulares. Uma técnica desenvolvida e difundida em grande medida para responder a desafios de acesso à saúde passou a despertar interesse por outro motivo: a possibilidade de oferecer uma experiência menos intimidadora aos pacientes, sobretudo crianças e pessoas que apresentam ansiedade odontológica.
No procedimento, o cirurgião-dentista utiliza instrumentos manuais para remover o tecido cariado, seguindo critérios clínicos específicos e procurando preservar ao máximo a estrutura dental saudável. A restauração é tradicionalmente realizada com cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade, material que apresenta adesão ao dente e capacidade de liberar flúor. Trata-se de uma abordagem alinhada aos princípios da odontologia minimamente invasiva, que prioriza a conservação dos tecidos e a remoção seletiva do tecido comprometido, evitando desgastes desnecessários.
É importante, contudo, evitar interpretações equivocadas. O tratamento sem motorzinho não é indicado para todos os tipos de cárie, nem representa uma solução universal para os problemas odontológicos. A escolha depende da extensão e da localização da lesão, das condições clínicas do dente e da possibilidade de acesso à região afetada. Também não significa que o procedimento seja necessariamente indolor ou que dispense anestesia em todas as circunstâncias. A avaliação profissional continua sendo determinante para definir a conduta mais adequada.
A discussão sobre o ART revela uma transformação mais ampla na odontologia. Durante muito tempo, a eficiência de um tratamento foi associada à utilização de equipamentos sofisticados e à capacidade de realizar intervenções mais extensas. Hoje, a evolução científica aponta para uma lógica diferente: intervir apenas quando necessário, preservar o máximo possível da estrutura natural do dente e considerar o conforto do paciente como parte importante do resultado clínico.
Essa mudança também exige uma revisão da maneira como a inovação é percebida. Nem sempre uma técnica mais avançada é aquela que acaba de ser desenvolvida ou incorpora a tecnologia mais recente. Em muitos casos, o progresso está em aperfeiçoar práticas já conhecidas, ampliar suas indicações e reconhecer seu potencial diante de novas demandas dos pacientes.
O fim
O motorzinho, evidentemente, não está com os dias contados. Continua sendo necessário em inúmeras intervenções e permanece como um instrumento fundamental da prática odontológica. Mas sua utilização deixou de ser uma etapa obrigatória em determinadas restaurações. A possibilidade de tratar algumas cáries sem recorrer ao equipamento mostra que a boa odontologia não depende apenas de fazer mais, mas de saber quando é possível fazer menos, preservando mais.
*Karina Carrascoza é professora, especialista em concursos de Odontologia e sócia da OdontoQuiz, referência nacional em preparação para concursos de Odontologia. Mestre em Farmacologia, Anestesiologia e Terapêutica (UNICAMP).Doutora em Saúde da Criança e do Adolescente (UNICAMP). Especialista em Endodontia (APCD). Especialista em Gestão Pública em Saúde (UNICAMP). Servidora Pública: 6 convocações em concursos públicos de odontologia.
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