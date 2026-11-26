Karina Carrascoza*

O fim- o barulho do motorzinho é quase uma marca registrada dos consultórios odontológicos. Para muitos pacientes, o som da broca é suficiente para despertar ansiedade, desconforto e até adiar uma consulta.

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A associação entre o equipamento e a dor atravessa gerações e ajuda a explicar por que a visita ao dentista ainda representa uma experiência desagradável para tanta gente. Mas a evolução da odontologia tem demonstrado que nem todo tratamento de cárie precisa passar pelos instrumentos rotatórios que se tornaram tradicionais na prática clínica.

Uma das alternativas é o Tratamento Restaurador Atraumático (ART), técnica que permite tratar determinadas lesões de cárie com instrumentos manuais, sem a necessidade das convencionais canetas de alta e baixa rotação. Embora possa ser apresentada como uma novidade para o público, a abordagem existe há décadas e tem uma trajetória consolidada, especialmente no contexto da saúde pública.