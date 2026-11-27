Livros, brinquedos e muita história para contar. Na terça-feira, 17 de novembro, a Escola E.E. Professor Luís Henrique Marchi, em Sumaré, recebeu o projeto “Brinquedoteca – Construindo Cultura”, que uniu a doação de uma estrutura móvel de biblioteca a uma oficina de contação de histórias e atividades artísticas para crianças de 6 a 10 anos.

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O acervo reúne 70 exemplares de literatura infantil em braile e 40 brinquedos educativos, entre blocos de montar, jogos de memória, formas geométricas e cubos de encaixe. Com esse material, a escola passa a contar com ferramentas que estimulam os sentidos, a criatividade e a autonomia dos alunos, e que ampliam as possibilidades de trabalho dos educadores no dia a dia.

A oficina teve duração de 90 minutos, com turmas de até 40 crianças. Na primeira etapa, uma contação de histórias, inspirada no acervo entregue, foi seguida por uma roda de conversa em que os pequenos puderam se expressar e compartilhar o que viveram. Em seguida, atividades artísticas e lúdicas convidaram os alunos a explorar os livros e brinquedos, estimulando o uso do material.

Com foco no cuidado e no desenvolvimento pleno na infância, no incentivo à leitura e ao letramento e no fortalecimento dos espaços que recebem a estrutura, o projeto também busca oferecer alternativas longe das telas e mais próximas da experiência. Pesquisas apontam que o uso precoce de tecnologia pode afetar o desenvolvimento infantil, e atividades táteis, a leitura e o brincar são aliados importantes nesse processo.

Realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “Brinquedoteca – Construindo Cultura” tem produção da Cia Odu, apoio da Komedi Projetos e é realizado pelo Ministério da Cultura e Governo do Brasil – Do lado do povo brasileiro.

Sobre o Ministério: A principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda.

A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades.

Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts). Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura.

Serviço:

“Brinquedoteca – Construindo Cultura” em Sumaré (SP)

Local: Escola

17/11/2026 – E.E. Pofessor Luís Henrique Marchi

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