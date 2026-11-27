Imagem: PMESP

Um homem do tráfico se deu mal na região da Praia Azul em Americana nesta quinta-feira. A ação policial se deu por volta das 13h na Av Dr. José Barreto PINTO. A equipe DELTA Vtr: I-19143 Cb PM Gibertoni/Sd PM Ocon deteve G. V., 23, após fazer a apreensão de 6 porções de cocaína. – 6g 23 porções de maconha – 26g e R$ 43 em notas e moedas diversas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A equipe foi acionada via COPOM para atendimento de ocorrência de tráfico de drogas, após denúncia informando que um rapaz com características físicas detalhadamente descritas, estaria comercializando entorpecentes ao longo do dia e mantendo as drogas escondidas em uma área de mata e em tubulações próximas.

Os policiais foram até o endereço indicado e, ao acessarem a Rua Antônio Mancine, visualizaram um jovem com características compatíveis com as descritas na denúncia,. Ele estava no interior de um terreno deslocando-se em direção à área de mata apontada como possível local de armazenamento dos entorpecentes.

Diante da suspeita, um dos policiais desembarcou da viatura e avançou pela vegetação para realizar a abordagem, enquanto o outro militar prosseguiu pela via para estabelecer um possível cerco.

Rapaz do tráfico fugiu a pé, mas…

Ao perceber a presença policial, G. mudou repentinamente de direção e tentou fugir. Após breve acompanhamento, foi alcançado e abordado. Durante a busca pessoal, foram localizadas duas porções de substância análoga à maconha, acondicionadas em uma caixa de fósforos, além de R$ 22 em dinheiro, entre cédulas e moedas.

Considerando as informações da denúncia e o trajeto percorrido pelo abordado durante a tentativa de fuga, a equipe realizou buscas pelos locais próximos.

Sob um vaso sanitário descartado, foi localizada uma sacola contendo 21 porções de substância análoga à maconha e seis porções de substância análoga à cocaína.

G. V. foi conduzido à Central de Polícia Judiciária para as providências de polícia judiciária, onde permaneceu à disposição da justiça.

Leia Mais notícias da cidade e região