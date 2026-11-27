Quem fica? Duas pessoas podem completar dez anos na mesma empresa com trajetórias bem diferentes. Uma passou por áreas distintas, aprendeu a conduzir projetos e ganhou autonomia para tomar decisões. A outra acumulou tarefas, mas segue sem saber quais possibilidades de crescimento tem à frente. Na hora de avaliar a própria carreira, vale olhar para o que mudou no trabalho ao longo desse período e para o que ainda pode mudar.

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Em janeiro de 2026, o tempo mediano de vínculo dos trabalhadores assalariados com o empregador atual era de 4,1 anos nos Estados Unidos, ante 3,9 anos em janeiro de 2024, segundo o Bureau of Labor Statistics, órgão de estatísticas do trabalho do país. O levantamento mede a duração do vínculo. Para avaliar o desenvolvimento profissional, é preciso olhar também para as experiências que a pessoa teve nesse intervalo.

Para Renata Livramento, psicóloga, doutora em Administração e especialista em Gestão de Saúde Corporativa, uma forma de fazer essa revisão é comparar o trabalho atual com o de dois ou três anos atrás. Que decisões a pessoa passou a tomar? Quais conhecimentos conseguiu aplicar? O aumento das responsabilidades veio acompanhado de reconhecimento, autonomia ou remuneração compatível?

Crescer dentro da mesma empresa pode significar assumir um projeto em outra área, aprofundar uma especialidade ou ganhar espaço para propor mudanças. Quem prefere seguir uma trajetória técnica, por exemplo, pode buscar a oportunidade de conduzir um projeto mais complexo e receber retorno sobre a própria atuação. Essas experiências ajudam a avaliar o desenvolvimento mesmo quando o cargo permanece o mesmo.

A estabilidade também pode ser uma escolha coerente com o momento de vida. Uma rotina previsível, boas relações de trabalho e condições que permitem cuidar da saúde ou da família têm peso na decisão. Quando existe vontade de mudar, vale identificar o que torna a transição difícil. A preocupação com a renda, por exemplo, pede um planejamento diferente da falta de informação sobre as oportunidades disponíveis.

Crescer ficando?

Se a intenção é crescer onde já se trabalha, uma conversa com a liderança pode esclarecer quais caminhos existem. Em vez de perguntar apenas sobre uma futura promoção, vale discutir que tipo de projeto a pessoa pode assumir, quais competências precisa desenvolver e quando será possível rever esse plano. Uma oportunidade concreta, com responsabilidades e prazo definidos, ajuda a avaliar o que a empresa pode oferecer.

Conhecer o mercado também pode esclarecer a decisão. Conversar com profissionais de outras empresas e pesquisar vagas semelhantes ajuda a comparar remuneração, autonomia e possibilidades de aprendizado. Essas informações podem servir tanto para negociar mudanças no trabalho atual quanto para preparar uma transição.

Na revisão de carreira, um próximo passo pode ser escolher o que se quer desenvolver nos próximos meses e verificar se há espaço para isso na empresa. Para quem quer liderar, pode ser coordenar uma entrega com apoio da chefia. Para quem quer se aprofundar em uma área, pode ser participar de um projeto em que consiga aplicar uma nova habilidade. Com um objetivo concreto, fica mais fácil avaliar o que permanecer na empresa oferece para a próxima etapa.