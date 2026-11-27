Vereadores em ação- A Comissão Especial de Estudos e Acompanhamento para Prevenção e Enfrentamento das Enchentes na Bacia do Ribeirão Quilombo da Câmara Municipal de Americana protocolou nesta quinta-feira (26) duas moções cobrando providências do governo do estado e manifestando repúdio à inoperância da estrutura sob responsabilidade da CPFL Energias Renováveis no enfrentamento aos problemas relacionados às inundações no município.

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As duas moções foram assinadas pelos integrantes da comissão, presidida pelo vereador Gualter Amado (PDT) e que tem como relator o vereador Jean Mizzoni (Agir), além dos membros Fernando da Farmácia (PSD), Jacira Chávare (Republicanos), Pastor Miguel Pires (PRD), Renan de Angelo (Podemos), Roberta Lima (PRD) e Talitha De Nadai (PDT) e Dr. Wagner Rovina (PL).

Na moção de apelo direcionada ao governo do estado, à secretaria estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e à Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas), a comissão solicita a adoção de medidas urgentes para o desassoreamento, a recuperação da capacidade hidráulica e a prevenção e mitigação das inundações do Ribeirão Quilombo, especialmente nos trechos localizados em Americana.

O documento cita os episódios de inundação registrados em setembro, outubro e novembro de 2026 que provocaram prejuízos materiais, econômicos e sociais, afetando a mobilidade urbana, estabelecimentos comerciais, serviços públicos e a segurança da população.

A Comissão destaca que o problema possui dimensão regional, uma vez que a bacia hidrográfica do Ribeirão Quilombo abrange seis municípios: Campinas, Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa, Americana e Paulínia. Embora Americana represente aproximadamente 11% da área da sub-bacia, a cidade está localizada em seu trecho final, recebendo as contribuições hídricas provenientes dos demais municípios.

Entre as providências solicitadas estão a realização de avaliações técnicas e vistorias, a execução de serviços emergenciais de limpeza, desassoreamento e desobstrução do curso d’água, o apoio técnico e financeiro para implantação de soluções estruturais de controle de cheias e a ampliação dos sistemas de monitoramento hidrológico e alerta preventivo.

Os parlamentares protocolaram também uma moção de Repúdio à CPFL Energias Renováveis pelo que avaliam como prolongada situação de inoperância da barragem da antiga Usina Hidrelétrica Cariobinha, considerada pela comissão um potencial fator de agravamento das inundações do Ribeirão Quilombo.

O documento apresenta informações sobre a situação do descarregador de fundo da barragem, que permanece inoperante, com obstruções decorrentes do acúmulo de sedimentos, materiais orgânicos e detritos. A condição foi confirmada por perícia judicial apresentada em agosto de 2026, que também apontou comprometimento da capacidade operacional da estrutura.

A comissão ressalta que, embora as enchentes tenham causas multifatoriais, a permanência de uma estrutura hidráulica com problemas operacionais por período prolongado exige providências efetivas. A moção também destaca que, segundo manifestação da SP Águas, a posse e a gestão da estrutura permanecem sob responsabilidade da CPFL, diante da ausência de comprovação da devolução formal ao Município.

Outro ponto de preocupação é o histórico de fiscalizações e penalidades administrativas. Conforme informações mencionadas no documento, a empresa recebeu advertência em março de 2026 e, posteriormente, foi autuada em agosto, com aplicação de multa de R$ 7.645,58 e concessão de novo prazo para regularização.

A moção também registra a manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do GAEMA – Núcleo PCJ-Piracicaba, protocolada em 24 de novembro de 2026, na qual o órgão aponta a relevância ambiental e regional da controvérsia e os riscos decorrentes da manutenção indefinida da situação atual.

Entre as medidas defendidas pela Comissão estão a elaboração e execução de um plano técnico para recuperação da funcionalidade hidráulica da barragem, incluindo o desassoreamento controlado do reservatório e a recuperação do descarregador de fundo, além de cronograma permanente de manutenção, conservação, inspeção e monitoramento da estrutura. Também é solicitada a intensificação da fiscalização e a aplicação de penalidades efetivamente proporcionais à gravidade das infrações, quando cabíveis.

Atuação da comissão

As duas moções integram o trabalho de acompanhamento e fiscalização desenvolvido pela comissão, que vem realizando levantamentos, reuniões técnicas, visitas e articulações com órgãos públicos e instituições responsáveis pela gestão dos recursos hídricos.

Para os integrantes, o enfrentamento das enchentes exige planejamento regional, investimentos, intervenções emergenciais e, principalmente, a efetiva responsabilização dos agentes envolvidos na manutenção de estruturas que interferem na dinâmica hídrica da região.

A Comissão reforça que a população de Americana não pode continuar sofrendo com os prejuízos provocados pelas inundações enquanto medidas necessárias à prevenção e à recuperação da capacidade hidráulica do Ribeirão Quilombo permanecem pendentes.

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