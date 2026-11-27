A atleta barbarense Emanuelle Gonçalves Ferreira da Silva conquistou três medalhas nas Paralimpíadas Escolares, evento organizado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro). Ela obteve os resultados na competição de atletismo, disputada entre os últimos dias 16 e 20, no Estádio Olímpico do Ibirapuera, em São Paulo.

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O Município também esteve representado pelo atleta Guilherme de Souza Rotta. Os dois fazem parte da equipe SB Atletismo/SEME (Secretaria Municipal de Esportes) e foram convocados para defender o Estado de São Paulo no torneio. Essa foi a terceira convocação consecutiva de Emanuelle para as Paralimpíadas Escolares, que ocorrem anualmente, e a segunda de Guilherme.



Barbarense Emanuelle e as provas

Emanuelle foi vice-campeã nos lançamentos de disco, com a marca de 15,17 metros, e de dardo, com 15,15 metros. Ela também faturou o bronze no arremesso de peso, com 4,71 metros. Essas foram as melhores marcas dela no ano. A atleta de 17 anos disputou a categoria Sub-20 F40, destinada para esportistas de baixa estatura.

Guilherme, por sua vez, ficou em sétimo lugar nos 1.500 metros rasos, com o tempo de 5m17s51, e em 33º nos 400 metros rasos, com 1m06s55. O atleta de 16 anos competiu na categoria Sub-17 T20, que reúne esportistas com deficiência intelectual.

São Paulo terminou em primeiro no quadro de medalhas. Essa foi a última competição da equipe paralímpica de Santa Bárbara d’Oeste em 2026.

Paralelamente, os dois atletas também são destaques no ranking nacional. Emanuelle fechou a classificação de 2026 em terceiro lugar nos lançamentos de disco e de dardo, e Guilherme ficou em quinto nos 5.000 metros rasos.

“São atletas muito jovens, que têm muito ainda a conquistar. Temos esperança de que, futuramente, a gente consiga uma convocação deles para a seleção brasileira”, afirmou a técnica Leandra Piveta. O grupo também é treinado por Carlos Alberto Sacchetto.

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