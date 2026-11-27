A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou na Câmara Municipal de Americana um requerimento solicitando esclarecimentos do Poder Executivo sobre a possível mudança na gestão do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e das UPAs Dona Rosa e São José.

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A parlamentar informou que foi procurada por funcionários das unidades, que manifestaram preocupação com o futuro da administração, já que o contrato com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, atual responsável pela gestão, tem validade até 11 de janeiro de 2027.

No requerimento, Jacira questiona se a Prefeitura pretende renovar o contrato ou substituir a entidade, além de buscar informações sobre a situação dos trabalhadores e as medidas previstas para garantir a continuidade dos atendimentos à população.

Fala Jacira

“Nosso objetivo é buscar esclarecimentos e tranquilizar tanto os profissionais quanto a população. Precisamos saber quais são os planos da Administração Municipal e como será garantida a continuidade dos serviços de saúde”, destacou a vereadora.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (1) e se aprovado será encaminhado à prefeitura para resposta.

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