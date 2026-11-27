CNH e os pontos – Algumas condutas preveem suspensão do direito de dirigir independentemente do acúmulo de pontos. Especialista explica como funciona o processo administrativo, quais notificações merecem atenção e por que pagar a multa não resolve, sozinho, todas as consequências da infração.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ter poucos pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não significa estar livre do risco de suspensão do direito de dirigir. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê infrações que, por sua própria gravidade, podem resultar nessa penalidade, independentemente da pontuação acumulada pelo motorista. É o caso de condutas como dirigir sob influência de álcool, disputar corridas não autorizadas e transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%. As regras estão previstas no artigo 261 do CTB.

Na avaliação de Luciana Ribeiro, proprietária da Reaver Multas Curvelo, ainda existe uma compreensão equivocada de que a suspensão da habilitação acontece somente quando o condutor atinge determinado limite de pontos. “Existem infrações que têm a suspensão prevista diretamente na legislação. Isso significa que o motorista pode ter uma pontuação baixa na carteira e, ainda assim, responder a um processo administrativo que pode resultar na perda temporária do direito de dirigir”, explica.

Nessas situações, a penalidade não acontece necessariamente de forma imediata. Após o registro da infração, o órgão de trânsito responsável deve instaurar o procedimento administrativo e comunicar o condutor, garantindo a possibilidade de apresentação de defesa e recurso, conforme as etapas previstas na legislação. Por isso, acompanhar as correspondências e as notificações recebidas é fundamental para não perder prazos e oportunidades de contestação.

Entre as infrações que podem levar a essa penalidade estão dirigir sob influência de álcool ou se recusar a fazer o teste do bafômetro, participar de disputas automobilísticas não autorizadas, realizar manobras perigosas e exceder em mais de 50% a velocidade máxima permitida na via. Dependendo do enquadramento, a legislação estabelece prazos específicos de suspensão, que variam conforme a infração.

De olho na CNH

“O motorista precisa entender que não se trata apenas do valor da multa ou dos pontos registrados. A própria conduta pode gerar uma consequência mais séria, que é ficar impedido de dirigir por um período determinado”, ressalta.

Outro ponto que costuma gerar dúvidas é o pagamento da multa. Quitar o débito não significa que o processo de suspensão foi encerrado ou que a penalidade deixou de existir. São procedimentos distintos, com consequências próprias. “Pagar a multa é uma obrigação financeira, mas isso não elimina automaticamente a possibilidade de suspensão da CNH. É importante verificar cada notificação, conferir os dados da autuação e entender em qual etapa o processo está antes de tomar qualquer decisão”, orienta.

A atenção aos prazos também faz diferença. Ao receber uma notificação de abertura do processo de suspensão, o condutor deve observar as informações apresentadas pelo órgão de trânsito, especialmente o prazo para defesa. Uma análise cuidadosa pode identificar possíveis inconsistências no auto de infração, problemas na notificação ou questões relacionadas à aplicação da penalidade. Para quem tem dúvidas sobre como proceder, buscar orientação especializada pode ajudar a compreender os direitos previstos na legislação e as alternativas disponíveis em cada caso.

Fonte: Luciana Ribeiro – Proprietária da Reaver Multas Curvelo

Leia Mais notícias do Brasil