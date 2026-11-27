A Secretaria de Esportes informa que as partidas do Campeonato de Futebol Amador Feminino de Americana, previstas para a noite desta quinta-feira (26), foram adiadas.

A alteração no cronograma ocorre em razão das condições climáticas adversas, conforme o cenário observado no município desde terça-feira.

As novas datas dos jogos serão divulgadas em breve pela organização do campeonato no site oficial da Prefeitura de Americana: www.americana.sp.gov.br e nas redes sociais da competição.

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