O ex-prefeito de Americana Diego De Nadai (2009-14) usou as redes sociais para lamentar o que considerou descaso com fotos suas do período em que foi prefeito. Alcaide jovem com potencial gigante, ele foi eleito em 2008 na disputa mais acirrada deste século batendo o petista Antonio Mentor por 1,5 mil votos e deixando pra traz os depois prefeitos Omar Najar (2015-2020) e Chico Sardelli (2021-presente).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Eleito com 35 mil votos e depois reeleito com 72 mil votos, ele caiu em 2014 em decisão do TSE e ficou inelegível. Não mais tentou voltar à vida pública, mas viu a irmã se eleger vereadora em 2024.

Escreveu Diego

Jogaram minhas fotos fotos fora, mas muita gente de bem guardou!

Fico muito feliz com esse carinho! A Vamos lutando e vivendo!

Obrigadao pelo carinho!