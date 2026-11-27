Um rapaz de 26 anos foi preso acusado de bater na namorada de 46 e na filha dela de 16 anos em Sumaré esta quinta-feira. O caso aconteceu na rua Sebastião Hoffman, Parque Itália.

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Ainda na manhã da quinta-feira (26), policiais militares foram acionados via 190 para atendimento de uma ocorrência de ameaça no contexto de violência doméstica. No local, a vítima relatou que vinha sofrendo constantes ameaças de morte por parte de seu ex-namorado.

Na ocasião, o indivíduo compareceu à residência e desferiu um chute contra o portão, atingindo o braço da filha da vítima. Ambas relataram terem sido ameaçadas de morte pelo homem. Durante as diligências, o indivíduo foi localizado e abordado. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Rapaz levado pra DDM

As vítimas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico, enquanto o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permaneceu preso.