Juca Bortolucci reivindica realização de operação tapa-buracos na avenida Marginal, no Polo Industrial

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O vereador Juca Bortolucci sugere ao Poder Executivo Municipal, por meio de indicação, que seja realizada operação tapa-buracos na avenida Marginal, localizada no Polo Industrial, nas proximidades das empresas TRBR, Denso e Greiner. Segundo o parlamentar, a iniciativa atende a uma importante demanda relacionada às condições de conservação e segurança viária dessa via, cujo pavimento apresenta diversos buracos e pontos deteriorados.

O autor destaca, ainda, na Justificativa da proposição, que o trecho mencionado recebe diariamente um fluxo significativo de veículos, incluindo automóveis de funcionários, caminhões de fornecedores e de transportadoras e veículos utilizados no escoamento da produção das empresas instaladas naquela região.

“As condições atuais do asfalto nesse trecho da avenida Marginal dificultam a circulação, provocam riscos de acidentes, podem ocasionar danos aos veículos e comprometem a mobilidade de trabalhadores e profissionais que utilizam a via diariamente”, considera Juca, ressaltando a importância do Polo Industrial para a economia e a geração de empregos no município.

“É fundamental garantir infraestrutura viária adequada, oferecendo melhores condições de acesso e circulação para empresas, colaboradores e prestadores de serviços”, completa o vereador, que pede urgência na realização da execução das melhorias solicitadas.

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