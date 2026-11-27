Sumaré cria campanha de conscientização sobre doenças transmitidas por carrapatos em cães

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Lei de autoria do vereador Rudinei Lobo prevê ações educativas para orientar tutores sobre prevenção, identificação de sintomas, tratamento e controle dos parasitas

A Prefeitura de Sumaré instituiu a Campanha de Conscientização sobre as Doenças do Carrapato em Cães, iniciativa que busca ampliar as informações sobre prevenção, identificação e tratamento de doenças transmitidas por esses parasitas. A lei, de autoria do vereador Rudinei Lobo, estabelece a realização de ações educativas para orientar tutores e incentivar os cuidados com a saúde e o bem-estar dos animais.

A campanha tem como principais objetivos conscientizar a população sobre os riscos das doenças transmitidas por carrapatos, divulgar os sinais e sintomas que podem indicar infecção e incentivar medidas preventivas tanto nos animais quanto nos ambientes em que vivem.

A legislação também destaca a importância das avaliações periódicas com médicos-veterinários e da procura por atendimento especializado diante de qualquer sinal de alteração na saúde dos cães.

Outro ponto previsto é a orientação sobre o uso adequado de produtos destinados à prevenção e ao controle de ectoparasitas, sempre com acompanhamento profissional, evitando a utilização incorreta de medicamentos e produtos antiparasitários.

Ações educativas e parcerias

A campanha poderá ser realizada anualmente, em período definido pelo Poder Executivo, por meio de diferentes atividades de conscientização. Entre as ações previstas estão palestras, seminários, distribuição de materiais informativos impressos e digitais e divulgação de orientações nos canais oficiais de comunicação do município.

Também poderão ser promovidas atividades educativas em escolas, unidades públicas, espaços de proteção animal, praças, parques e outros locais de circulação da população.

A proposta prevê ainda parcerias com médicos-veterinários, clínicas veterinárias, universidades, organizações da sociedade civil e entidades de proteção animal, ampliando o alcance das informações e das orientações aos tutores.

Os materiais educativos poderão abordar formas de prevenção e controle de carrapatos, principais sinais de doenças, importância do diagnóstico e tratamento adequado, cuidados com os ambientes domésticos e riscos da utilização inadequada de produtos antiparasitários.

Prevenção e posse responsável

A legislação estabelece que as ações deverão utilizar linguagem acessível e informações cientificamente fundamentadas, facilitando o entendimento da população sobre os cuidados necessários para proteger os animais.

A campanha também poderá envolver ações integradas entre os setores municipais responsáveis pelas áreas de Saúde, Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal e Educação, respeitando as atribuições de cada secretaria.

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