O vereador Fernando da Farmácia (PSD) reuniu-se na terça-feira (24) com moradores do bairro Jardim São José para discutir melhorias na Praça Antônio Morato do Canto (Vovó Cleide). O parlamentar protocolou uma indicação na secretaria da Câmara solicitando ao Poder Executivo a troca de iluminação, poda de árvores, manutenção de brinquedos e colocação de areia no Espaço João Rosa Neto.

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Em conversa com moradores, o parlamentar obteve a informação que a fiação dos postes que iluminam a praça foi furtada.

Fala Fernando

“A insuficiência de iluminação compromete a segurança dos moradores e quem passa ou frequenta a praça. É necessário também podar diversas árvores para melhorar a luminosidade do local, e ainda reparos em brinquedos infantis e aplicação de areia no Espaço João Rosa Neto”, acrescentou.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (1) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Pastor Miguel solicita ações emergenciais de apoio a famílias atingidas por enchentes

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a adoção de medidas emergenciais de acolhimento e assistência às famílias e pessoas atingidas pelas enchentes e alagamentos em Americana.

No documento, o parlamentar relata que diversos moradores tiveram suas residências e apartamentos atingidos durante as enchentes nos últimos dias, enquanto outras pessoas ficaram impossibilitadas de retornar às suas casas devido à interdição de vias e às condições de acesso, permanecendo desassistidas durante a noite. “A situação vivenciada pela população demonstra a necessidade de uma resposta emergencial que vá além das ações de contenção e prevenção dos alagamentos”, afirma Pastor Miguel.

Na indicação o parlamentar pede a disponibilidade de abrigos temporários em espaços públicos adequados para acolher pessoas e famílias que não possam retornar às suas residências; garantia de alimentação, água potável, colchões, cobertores e kits de higiene; oferta de transporte emergencial às pessoas impossibilitadas de chegar às suas casas; disponibilidade de atendimento social para identificação e cadastramento das famílias atingidas; avaliação da possibilidade de concessão de benefícios eventuais e auxílio emergencial, conforme a legislação municipal; realização de acompanhamento das famílias até que existam condições seguras para o retorno às suas residências e estruturação de política pública permanente de prevenção, acolhimento e assistência em situações de calamidade.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (1) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.