Uma das vítimas do ataque ocorrido em uma escola estadual de Sapopemba (SP) não resistiu aos ferimentos. A garota, de 15 anos, foi baleada na cabeça.

O o suspeito do ataque é um aluno de 16 anos, do 1º ano do ensino médio. Mais duas pessoas ficaram feridas e não correm risco de morte. Todas as vítimas são mulheres.

O adolescente apontado como atirador havia feito um registro de ocorrência em abril deste ano, alegando ter sofrido agressões e ameaças por parte de outros alunos. A arma usada pelo rapaz era do pai e estava regular.

O Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se posicionou nas redes sociais. “Estamos consternados com mais um terrível ataque nas nossas escolas. Na manhã de hoje, três alunos foram atingidos a tiros na Escola Estadual Sapopemba e um deles, infelizmente, não resistiu. O autor dos disparos e a arma foram apreendidos. Nesse momento, a prioridade é apoiar os estudantes, professores e familiares. Toda minha solidariedade às famílias e a todos os afetados neste triste episódio”, disse.