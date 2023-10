Prefeitura finaliza reparo de galeria na Avenida Paschoal Ardito

A Prefeitura de Americana finalizou obras de reparo na Avenida Paschoal Ardito, na Vila Belvedere.

O obra na tarde de sábado (21) a manutenção dos tubos, a ampliação da caixa de galeria pluvial e a construção de duas bocas de lobo aconteceu por meio da Secretaria de Obras e Serviços e Urbanos (Sosu).

“Além da manutenção do ramal de galeria, foi refeita a caixa de retenção e obstruída a rede com hidrojato para evitar entupimento e, consequentemente, alagamento no local”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Após a recomposição asfáltica, o trecho entre as ruas Santa Claudia e Santa Rita, que estava interditado para a realização dos trabalhos, foi liberado na sexta-feira (20) e o tráfego flui normalmente na região.

A equipe da Sosu segue no local para a reconstrução de parte da calçada que foi danificada para a execução das bocas de lobo.

