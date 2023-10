Vereadores votam “curso de empreendedorismo” no ensino médio em Sumaré

Os vereadores de Sumaré votam o Projeto de Lei nº 266/2023, que autoriza o Poder Executivo a promover o curso extracurricular de empreendedorismo para os alunos do ensino médio das escolas públicas do município, na 34ª sessão ordinária da Câmara. A discussão da proposta, de autoria de Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania) e Andre da Farmácia, acontece na reunião desta terça-feira (24), a partir das 9h, no plenário do Legislativo, com transmissão ao vivo pelo YouTube (https://www.youtube.com/@CamaraSumare ). A sessão acontece excepcionalmente no período da manhã, em virtude da audiência pública promovida pela Prefeitura, no período da tarde, para revisar a legislação relacionada ao uso e ocupação de solo vigente no munício.

De acordo com a propositura, o curso extracurricular de empreendedorismo objetiva promover o acesso dos alunos, preparando para inovar na área e assumir riscos, quando necessário. Em termos sociais e econômicos, o empreendedorismo deverá gerar no aluno a consciência da necessidade de cooperação como elemento essencial à sustentabilidade da sociedade.

O projeto pretende ainda assegurar a iniciação profissional dos estudantes; tratar o empreendedorismo como um projeto educacional contínuo; incentivar os alunos à quebra de paradigmas e ao desenvolvimento das habilidades e dos comportamentos empreendedores; elevar a escolaridade em todos os níveis; estimular o desenvolvimento de empresas; e promover a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula.

A justificativa do PL explica que “empreendedorismo é uma expressão que vem do mundo dos negócios. O termo, no entanto, tem tudo a ver com educação. Afinal, um dos objetivos da escola, desde a educação infantil, é formar alunos capacitados para o mundo profissional. Devemos incentivar nossos alunos em um conjunto de competências que os tornem capazes de tomar decisões, traçar planos e organizar os recursos necessários para chegar ao sucesso profissional.”

“Além disso, o empreendedorismo é uma oportunidade para os jovens começarem a perceber a responsabilidade que têm na construção do próprio destino. Alunos que têm noções de empreendedorismo aprendem conceitos e conhecimentos que fazem parte do currículo e que mais tarde vão ajudá-los a entrar no mercado de trabalho sem depender das vagas de emprego, cada vez mais escassas”, esclarecem os parlamentares.

Segundo a proposta, as aulas poderão serão ministradas por integrantes da Administração Pública municipal, em parceria com as secretarias de Desenvolvimento Econômico e Educação, devidamente preparados para aplicar metodologias de ensino do empreendedorismo. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com instituições dotadas de conhecimento específico da área.

SESSÃO ORDINÁRIA

Também na sessão desta terça-feira, será votada a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 3/2023, de autoria do vereador Willian Souza (PT). A proposta altera a redação do art. 69 da Lei Orgânica do município de Sumaré.

Serão discutidas ainda a Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 153/2023, do presidente da Casa, vereador Hélio Silva (Cidadania); e o próprio PL nº 153/2023, que dispõe sobre o Programa Medicamento em Casa no município e dá outras providências.

