“Padrasto” vai preso após mãe denunciar assédio contra filha de 13 anos

Um homem de 35 anos foi preso após uma mulher, de 39 anos, denunciá-lo por importunação sexual. O caso ocorreu no bairro Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência na noite deste domingo, por volta das 23h, mãe, padrasto e filha, de 13 anos, teriam chegado em casa e a mulher teria ido tomar banho e a adolescente ficou assistindo à televisão. Ao terminar o banho, a filha a procurou e relatou que o indivíduo havia passado as mãos em suas partes íntimas e que já havia acontecido outras vezes.

Após o relato da filha, a mulher acionou a Polícia Militar. Ante o exposto, as partes foram conduzidas até o Plantão Policial, onde o indiciado permaneceu preso.

