Sequestro relâmpago termina com ladrão preso no Gramado

Um caso de Sequestro relâmpago terminou com

o ladrão preso na noite deste domingo no Parque Gramado em Americana. O caso foi resolvido pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Gama (Guarda Municipal).

O sequestrador, um homem de 43 anos, terminou libertando a vítima, uma mulher de 23 anos.

Mais notícias da cidade e região

O caso foi registrado e o Boletim de Ocorrência indica que, por volta das 21h, a moça estava com seu carro, um Chevrolet Prisma, ao lado da UBS do Parque Gramado..

Ela foi ao local para buscar um familiar. O ladrão chegou perto da moça e logo apresentou uma faca e anunciou o sequestro.

SURPRESA DA GUARDA- A vítima foi obrigada a seguir com o carro, porém pouco tempo depois, ela observou uma viatura da GCM e pediu ajuda, no cruzamento das Ruas Ema Itália Bufarah e Thomaz Biancardi.

Os patrulheiros perceberam o pedido e interceptaram o veículo. O bandido que estava com uma faca foi detido e a mulher que era mantida como refém foi libertada em segurança.

O homem foi encaminhado para a delegacia e a autoridade presente determinou o flagrante por roubo.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP