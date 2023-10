Nova Odessa ganha 5 novas rotatórias

Rotatórias- O Setor de Trânsito da Prefeitura Municipal de Nova Odessa

iniciou na última quinta-feira, dia dia 19 de outubro, a instalação de uma nova rotatória no cruzamento da Rua Vitório Crispin com a Avenida Paschoal Piconi, no Jardim São Manoel. Segundo a equipe do setor, este ponto do Sistema Viário é um dos que mais registram acidentes de trânsito na cidade, e a rotatória tem objetivo de solucionar esse problema.

Além dessa, outras 4 rotatórias serão instaladas em cruzamentos com altos índices de acidentes na cidade. São mais duas na Avenida Paschoal Piconi, nos cruzamentos com a Rua José Casassa e a Rua Valdinei Guariento, e outras duas ao longo da Avenida São Gonçalo, também na região oeste da cidade.

A instalação das rotatórias começa com a pintura da sinalização horizontal, os sinais de “pare”, as faixas de pedestres, as faixas de delimitação e, por fim, as bases das rotatórias em si. Depois, serão instalados, no caso da rotatória da Rua Vitório Crispin, tachões para delimitar a rotatória, e por fim as placas de sinalização vertical.

“São locais com grande quantidade de acidentes, Felizmente têm sido acidentes graves, mas ainda sim precisamos realizar esse serviço de organização e sinalização do trânsito para garantir a segurança dos motoristas e dos pedestres”, explicou a autoridade municipal de trânsito, Benedito Goes Neto.

De acordo com Goes, ao invés de terem a instalação de tachões, algumas das rotatórias serão feitas com guias, pois em alguns dos cruzamentos (por exemplo, na Avenida São Gonçalo) têm postes de iluminação. “As rotatórias com guias são mais seguras em situações com postes, para se alguém desrespeitar a sinalização, não bater no poste”, ressaltou.

OUTROS SERVIÇOS

Além da instalação da rotatória, o Setor de Trânsito realizou nos últimos meses outros trabalhos. Foram reforçadas as sinalizações horizontais dos principais cruzamentos do São Jorge, da Avenida Ampelio Gazzetta, da Avenida João Pessoa no cruzamento com a Rua Riachuelo, e também ao redor da nova praça pública do Jardim Monte das Oliveiras e Residencial das Árvores, garantindo uma melhor segurança para os moradores.

Também estão sendo instaladas na Avenida Ampelio Gazzetta, placas de direcionamento para Câmara de Vereadores, Fórum, e os bairros Residencial Mathilde Berzin e Jardim Marajoara.

