Câmara entrega medalha São Francisco de Assis esta 2a

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta segunda-feira (23) sessão solene para a entrega da medalha “São Francisco de Assis” a Roberta Dias Lima,

pelos relevantes serviços prestados à causa dos animais no município. A solenidade é aberta ao público e acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30. A TV Câmara transmite ao vivo no canal 8 da Claro (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Lucas Leoncine (PSDB). “Sempre na luta a favor dos animais, Roberta acredita na importância da conscientização e por isso, além do seu trabalho de resgate e apoio em ocorrências de maus tratos, ministra palestras sobre proteção animal e voluntariado. Assim, a concessão da medalha São Francisco de Assis é merecida, reconhecendo o trabalho desenvolvido por Roberta Dias Lima em nossa cidade”, destacou o parlamentar na apresentação do projeto.

Biografia

Roberta Dias Lima nasceu na Grande São Paulo e mudou-se para Americana aos 10 anos de idade. Arquiteta e Urbanista por formação, sempre teve como princípio a atuação em projetos focados no bem-estar animal. Seu Trabalho de Conclusão de Curso foi a elaboração de um projeto arquitetônico de um Hospital Veterinário.

Além da sua graduação, seu currículo também conta com cursos técnicos e de extensão Auxiliar Veterinário, Manejo e Resgate de Aves e Animais Silvestres, Edificações, Design de Interiores e Fotografia, e ainda uma pós-graduação em Meio Ambiente, ainda em andamento.

Roberta atuou por 14 anos em uma construtora, onde coordenava a equipe de arquitetura, e em paralelo à vida profissional sempre teve dedicação e paixão pelos animais. Sua história ao lado dos animais começou ainda em sua infância, quando aos 5 anos de idade optava por trocar as famosas bonecas por animais de pelúcia. Aos 8 anos fez seu primeiro resgate de um animal em situação de rua, Killy, que teve uma vida de amor e respeito ao seu lado durante 12 anos.

Em 2015, ingressou como membro da ONG Animais Têm Voz, onde pôde aumentar o seu trabalho voluntário pelos animais, influenciando e impactando positivamente a proteção animal e as pessoas simpatizantes por essa causa.

Roberta acredita que conscientizar as pessoas é a melhor maneira para lutar a favor dos bons tratos aos animais. Por isso, idealizou e participou de diversas ações sociais envolvendo animais, como eventos de adoção e posse responsável, vacinação e vermifugação de animais em comunidades carentes, palestras para crianças em escolas, passeio com animais de abrigo e cãoterapia em abrigo de idosos.

