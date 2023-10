Sebrae e TikTok lançam concurso de R$ 1,5 milhão a empreendedor

O Sebrae-SP e o TikTok lançaram nesta quinta-feira (19), na Feira

do Empreendedor 2023 (FE23), um concurso para micro e pequenas empresas de todo o País. O TikTok Empreende vai distribuir R$ 1,5 milhão em prêmios para negócios que demonstrarem ter obtido impactos positivos com postagens na plataforma. As inscrições já estão abertas e vão até 12 de novembro.



A cerimônia de lançamento foi realizada no espaço Vila Empreendedora, dentro da FE23, e teve as presenças do Diretor-Superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa, do Diretor Técnico, Marco Vinholi, da diretora de marketing de negócios para pequenas e médias empresas do TikTok, Silvia Belluzzo, e do diretor de políticas públicas Handemba Santos. Ambos os diretores ressaltaram a importância de o empreendedor saber aproveitar os recursos que o ambiente digital, especialmente a plataforma, oferece.

Serão 300 premiados com R$ 5 mil cada, totalizando R$ 1,5 milhão, além de capacitações gratuitas oferecidas pelo Sebrae-SP. Segundo as regras do concurso, os vídeos devem mostrar histórias inspiradoras e resultados tangíveis por meio da utilização do TikTok. Os critérios para a escolha dos vencedores são originalidade, qualidade do vídeo, engajamento com a rede e resultado para o negócio. Cada participante poderá concorrer com apenas um vídeo de até 10 minutos, que deve ser postado com as hashtags #TikTokMeFezEmpreender ou #EmpreendanoTikTok. Para participar os interessados deverão acessar a rede até 12 de novembro e fazer um cadastro e a postagem.

Representantes das duas corporações vão avaliar os posts entre 13 e 29 de novembro. O resultado será divulgado em 30 de novembro.

Os interessados em concorrer que precisarem de orientação sobre como usar o TikTok para seus negócios podem procurar uma agência.

