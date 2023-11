Após a morte de Ana Clara Benevides no show The Eras

Tour da Taylor Swift, o governo federal e deputados decidiram agir.

Ela teve uma parada cardiorrespiratória devido ao intenso calor no estádio Nilton Santos.

Fãs acusaram que nesta sexta-feira decidiram fechar com tapume o espaço para que ‘bicos’ não assistissem o show.

Também houve a decisão de dificultar acesso a água para maximizar lucro em torno de um evento já marcado por cifras milionárias. Criar sauna com gente torturada por temperaturas de 60° e sem hidratação. Capitalismo, premeditação, conivência, desprezo à vida. Brasil.

A deputada Erika Hilton disse que “Após o crime contra a saúde pública cometido pela T4F no show da Taylor Swift, acabo de protocolar também um Projeto de Lei que torna obrigatório o fornecimento de água gratuita em shows. Os organizadores de shows e grandes eventos deverão instalar bebedouros distribuídos de forma estratégica em áreas de fácil acesso e com sinalização e divulgação adequada. Também fica proibido impedir que o público ingresse no evento com água para consumo próprio. O não cumprimento da Lei acarreta em multas e a suspensão da autorização da empresa em realizar eventos.”