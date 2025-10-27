Mostra de Animação ocorrerá no CEU das Artes, em SBO, na terça

O CEU das Artes de Santa Bárbara d’Oeste receberá na terça-feira, dia 28, às 19 horas, a Mostra Nacional e Internacional de Animação 2025. A cidade passou a integrar oficialmente o circuito do evento, que será realizado em mais de 50 países de forma simultânea, celebrando o Dia Internacional da Animação (DIA). Toda a programação é gratuita.

O público terá a oportunidade de assistir a uma seleção especial de curtas-metragens internacionais e nacionais. Entre os filmes internacionais, estão: “Quma y las Bestias” (Dir. Iván Stur + Javier Ignacio Luna Crook – Argentina), “Impossible Journey” (Dir. YUCA – EUA/BR), “Amanecer” (Dir. Clara Rodriguez de Almeida – Uruguai), “L’Amour en Plan” (Dir. Claire Sichez – Estônia) e “Winter Memories” (Dir. Zahra Kababian e Amir Mahdi Safdari – Irã).

Já entre os filmes nacionais, os amantes de animação poderão conferir: “Guaracy” (Dir. Eliete Della Violla / Daniel Bruson – Sorocaba/SP), “Medo de Cachorro” (Dir. Italo Tapajos – Natal/RN), “Revoada” (Dir. Tuan Fernandes / Gabrielle Neara / Dinora Melo – Fortaleza/CE), “Pequeno B” (Dir. Lucas Borges – Juiz de Fora/MG), “Lapso” (Dir. Mônica Moura – São Paulo/SP) e “Kabuki” (Dir. Tiago Minamisawa – Florianópolis/SC).

Evento

Realizado no Brasil desde 2004, o Dia Internacional da Animação tem como objetivo mobilizar todo o país, levando mostras de animação a espaços públicos como bibliotecas, pontos de cultura e escolas. A programação é inclusiva, com filmes acessíveis a pessoas com deficiência visual e auditiva, garantindo que todos possam participar dessa experiência cultural.

Além das exibições, a participação de Santa Bárbara d’Oeste no DIA representa a valorização da cultura local, criando oportunidades para futuras mostras de produções desenvolvidas na cidade, estimulando a criatividade e aproximando diferentes gerações do universo da animação.

O movimento surgiu em 2002 por iniciativa da Associação Internacional do Filme de Animação (ASIFA). A escolha da data de 28 de outubro relembra a primeira projeção pública de imagens animadas da história, realizada em 1892 por Émile Reynaud, com o Teatro Óptico, marco inicial da animação mundial.

Sinopses dos filmes selecionados:

Nacionais

Guaracy

Dir. Eliete Della Violla / Daniel Bruson – Stop motion, 3D, Experimental – 12min08s – 2023 – Sorocaba/SP

Uma neta investiga a relação com seu avô, um policial aposentado que ama música, compondo um mosaico animado de afetos, dúvidas e lembranças vividas, contadas e imaginadas.

Medo de Cachorro

Dir. Italo Tapajos – 2D Digital – 09min21s – 2024 – Natal/RN

O que são memórias? São recordações do passado ou uma ideia fragmentada de quem somos? Um jovem reflete sobre sua infância, ponderando não só seu medo de cachorros, mas a natureza do medo em si. Refletindo sobre o que fica e o que permanece, ele busca compreender o sentimento e como isso nos torna quem realmente somos.

Revoada

Dir. Tuan Fernandes / Gabrielle Neara / Dinora Melo – 2D tradicional (pintura frame a frame) – 03min22s – 2024 – Fortaleza/CE

Revoada é um curta-metragem de animação tradicional pintado frame a frame que apresenta um voo de pássaros pelas paisagens.

Pequeno B

Dir. Lucas Borges – 2D Digital – 14min12s – 2025 – Juiz de Fora/MG

Em um bairro distante onde a honra e a coragem são fundamentais, um duelo emocionante é marcado após a aula. De um lado, um adversário que joga sujo e age de forma covarde. Do outro, Pequeno B, acompanhado por seus amigos leais.

Lapso

Dir. Mônica Moura – 2D Digital – 03min18s – 2022 – São Paulo/SP

Agora que sou mais velha, quero conhecer você mais nova, porém nossa assincronia só me permite ver traços que você deixou para trás.

Kabuki

Dir. Tiago Minamisawa – Stop Motion e 2D – 14min30s – 2024 – Florianópolis/SC

Kabuki reside em um corpo masculino que não reconhece. Sem identidade desperta a Alma. Se nutre do mundo. Na impermanência do corpo material, transcende.

Internacionais

Quma y las Bestias

Dir. Iván Stur + Javier Ignacio Luna Crook – 11min – Argentina

Um menino chamado Quma, que há 12.000 anos na América do Sul se perde numa floresta enquanto anseia por se tornar um caçador. Ele vivencia o seu despertar espiritual numa aventura solitária, descobrindo uma ligação com o ambiente e encontrando mamíferos gigantes numa viagem que muda a sua perspetiva para sempre.

Impossible Journey

Dir. YUCA – 5min33s – EUA/BR

A jornada de duas cegonhas em um dia de trabalho comum revela a crise urgente na assistência à saúde materna nos Estados Unidos. Uma cegonha faz uma viagem relativamente segura para dar à luz seu bebê, enquanto a outra enfrenta perigos significativos, arriscando sua vida; cada obstáculo serve como metáfora para várias formas de violência ou complicações obstétricas.

Amanecer

Dir. Clara Rodriguez de Almeida – 4 min – Uruguai

Quem somos, quem fomos e quem seremos fazem parte da nossa construção. Uma decisão, uma busca por experiências, um novo lugar sem esquecer a nossa origem. O encontro com o passado despertará tristezas e alegrias, lembranças de amizades que deixam marcas eternas. Através da música, tudo floresce no palco de uma vida em construção.

L’Amour en Plan

Dir. Claire Sichez – 14 min – Estônia

Após 20 anos morando juntos, Carine, Fabrice e o filho têm uma vida cotidiana bem organizada. Enquanto Carine se limita às tarefas domésticas, Fabrice assiste TV o tempo todo, cada um em seu próprio espaço, sem que seus olhares se encontrem mais.

Winter Memories

Dir. Zahra Kababian e Amir Mahdi Safdari – 9 min – Irã

Uma mulher tenta reunir memórias de sua infância, mas elas parecem escapar por entre seus dedos enquanto sua mente continua a falhar. A única constante em sua vida é um xale que ela fez para seu pai quando ele partiu para a guerra. Enquanto ela tricota, o fio percorre seu passado e seu presente, conectando as peças que faltam em sua dor e tecendo uma história de amor e pertencimento. Os efeitos da guerra são tangíveis na mente daqueles que ficaram para trás.

Serviço:

Mostra Nacional e Internacional de Animação

Terça-feira (28), às 19 horas

Filmes Nacionais:

Guaracy (SP) | Medo de Cachorro (RN) | Revoada (CE) | Pequeno B (MG) | Lapso (SP) | Kabuki (SC)

Filmes Internacionais:

Quma y las Bestias (Argentina) | Impossible Journey (EUA/BR) | Amanecer (Uruguai) | L’Amour en Plan (Estônia) | Winter Memories (Irã)

Local: CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Classificação: 14 anos

Entrada gratuita

