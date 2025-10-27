Franjas renovam a cena da beleza e aparecem como tendência em 2025

O ano de 2025 confirma um movimento forte no universo da beleza com a volta triunfal das franjas. O corte, que já fez história em diferentes épocas, retorna renovado e assume papel de protagonista nos salões pelo Brasil. No Pelle Capelli, em Santo André, a procura cresce a cada semana e comprova a busca de mulheres por estilo marcante e versátil.

“As franjas oferecem possibilidades variadas para valorizar o rosto e destacar a personalidade de cada cliente. Não é uma tendência passageira, porque elas representam uma forma de expressão e um detalhe que transforma a imagem de maneira elegante. Nosso trabalho é entender cada perfil e indicar o corte que mais traduz a essência da mulher”, comenta Fabiane Paulin cabeleireira do Pelle Capelli.

Entre os destaques está a franja Bardot, inspirada no charme retrô e marcada pela divisão central. Esse estilo é considerado delicado e perfeito para quem deseja um visual leve, com fluidez e movimento natural. A suavidade do corte também o torna versátil, já que combina com diferentes comprimentos de cabelo.

Já para quem busca atitude, a Baby Bangs é a escolha certeira. A versão curtinha, acima da sobrancelha, chama atenção por sua estética ousada e moderna. Além de garantir destaque imediato, esse corte conquista mulheres que desejam transmitir autenticidade e alinhar sua imagem a um visual de impacto, com forte influência fashion.

“A franja desfiada se tornou uma das opções mais pedidas no salão. Sua leveza, textura e caimento desconectado suavizam traços mais marcantes e entregam muito estilo. É perfeita para quem deseja naturalidade, movimento e praticidade no dia a dia, sem abrir mão da sofisticação que uma franja bem trabalhada proporciona”, conta a profissional.

Outro estilo em evidência é a Curtain Bangs, considerada poderosa e carregada de personalidade. Com caimento encorpado, ela realça o olhar e equilibra as proporções faciais, criando uma moldura que valoriza o rosto. A proposta está entre as favoritas de clientes que desejam transmitir força, atitude e contemporaneidade em qualquer ocasião.

“As franjas oferecem inúmeras possibilidades, mas é essencial contar com um bom profissional para avaliar o formato do rosto, o estilo de vida e a identidade individual. A escolha do corte ideal acontece em conjunto, sempre com o objetivo de realçar a beleza natural e proporcionar uma transformação harmoniosa e personalizada”, finaliza Fabiane.

